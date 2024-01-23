موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس والجامعات

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024 من الموضوعات التي يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب على جميع مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات في عدد كبير من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024

وتصدّر موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024 مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يرغب الكثير معرفة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 في المدارس والجامعات.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024، عبر وسائل البحث المُختلفة، يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للعام الدراسي الحالي، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وغيرها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الطلاب يبدأون الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، من يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024 حتى شهر يونيو.

إجازة نصف العام الدراسي 2024

ووفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن العام الدراسي الجديد 2023/2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من بعد غدٍ الخميس المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2024 للطلاب لمدة أسبوعين، لتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، ثم تعود الدراسة يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، غدًا الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، طبقًا للمواعيد المعلنة في خريطة العام الدراسي 2024.