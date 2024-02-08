الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثي: إسرائيل وبريطانيا وأمريكا تحضر لاستهداف رفح

الحوثي
الحوثي

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، أن إسرائيل وبمشاركة بريطانيا وأمريكا تحضّر لاستهداف مدينة رفح جنوب قطاع غزة من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين الفلسطينيين وسكان المدينة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة له:"إن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية تقوم بدور أساسي تحضيرًا لاستهداف رفح".

أضاف الحوثي:"العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة يتجاوز الأسبوع السابع عشر على التوالي بمشاركة أمريكية بريطانية".

وتابع "رغم تسجيل العدوان على غزة أعلى رصيد من الإجرام إلا أنه يحصد خيبة الأمل والفشل".

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"الحوثى" يتعهد باستمرار التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلى على غزة

العدو الصهيوني ارتكب 2370 مجزرة في غزة

أشار إلى أن إحصائيات الشهداء والجرحى والمفقودين في غزة ليست كاملة لأن هناك حالات كثيرة لم تسجل بعد ومجازر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة بلغت 2370 مجزرة.

وأكمل "أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة من أكبر الشواهد على مدى النزعة الإجرامية للعدو الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني بلغ في وحشيته في ارتكاب جرائم الإعدام بدم بارد إلى إعدام الأطفال أمام أهليهم، كما يواصل استهداف المستشفيات والكوادر الصحية ومنع الأدوية ويستهدف سيارات الإسعاف".

وأردف: إن "العدو الصهيوني يمنع دخول سيارات الإسعاف لبعض الأحياء لنقل الجرحى بهدف قتلهم وإبادتهم والنازحون والأهالي يواجهون مأساة مركبة من جهة القصف والجوع والعطش، ومن جهة انتشار الأمراض والأوبئة".

كما لفت زعيم الجماعة اليمنية إلى أن "العدو الصهيوني يقطع الاتصالات في غزة ويفصل المدن والبلدات عن بعضها إمعانا في المعاناة".

وأكد أنه "ينطبق على ممارسات العدو الإجرامية كل عناوين الشر والطغيان والكفر والوحشية والحقد أمام مرأى ومسمع من العالم".

وشدد زعيم الجماعة اليمنية على أن جماعته ستواصل الدفاع عن غزة ولن تتخلى عنها حتى إنتهاء العدوان الإسرائيلي، قائلا: "سنواصل استهداف السفن التجارية بطائراتنا المسيرة وصواريخنا في البحر الأحمر".

الحوثي إسرائيل غزة أمريكا بريطانيا رفح الفلسطينيين

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