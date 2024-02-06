الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الحوثى" يتعهد باستمرار التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلى على غزة

الحوثي
الحوثي

قال زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك  الحوثي، يوم الثلاثاء، إن الجماعة "ستواصل التصعيد" إذا لم يتوقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حسب ما أوردته رويترز.

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، فيما يصفونه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

مجمع مستشفى في خان يونس تحت الحصار 

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وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مجمع مستشفى خان يونس تحت الحصار، كما يظهر مقطع فيديو إطلاق نار من أسلحة خفيفة. 

واتهمت وزارة الصحة في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على مجمع ناصر الطبي وتعريض حياة 300 من العاملين في المجال الطبي للخطر، و450 جريحًا، و10000 نازح. 

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره في المنطقة المجاورة مباشرة للمجمع بالقرب من مدينة خان يونس الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إطلاق نار مكثف من الأسلحة الصغيرة، بينما تحاول مجموعة من الأشخاص الهروب من المنطقة.

ويقع المستشفى بجوار الطريق الرئيسي للأشخاص الذين يحاولون الفرار من خان يونس إلى مناطق أكثر أمانًا إلى حد ما على طول الساحل.

غزة فلسطين الهجوم الاسرائيلي الحوثي التصعيد

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