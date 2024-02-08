الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد رصف وتطوير شارع الطريق الأبيض بأرض اللواء

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الطريق الأبيض ومتفرعاته بمنطقة أرض اللواء القطاع (٧)  بدءًا من اول الطريق الدائرى حتى ترعة الزمر بنطاق حى العجوزة الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية والحيوية الهامة. 

وأكد اللواء أحمد راشد، الطفرة التي شهدتها المحافظة في تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديده للقضاء على التكدسات المرورية وتسهيل تنقل المواطنين وربط محاور الحركة ببعضها البعض لتقليص زمن الرحلات. 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن شارع الطريق الأبيض كان يعاني من تهالك طبقة الطريق التي يصعب معها سير المواطنين والمركبات إلى جانب وجود تعديات وإشغالات من خلال المنشأت التجارية والمحال العامة. 

وأضاف أنه تمت توسعة مسار الطريق ورصفه بطول 1٫2كم ومسطح 13300م، بالإضافة إلى تبليط عدد من متفرعاته بالإنترلوك إجمالي مسطح 10300م2، بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة وبلاعات صرف للأمطار، بتكلفة 10 ملايين جنيه لخدمة حوالي ٣٦ ألف مواطن من قاطني المنطقة. 

وثمن اللواء أحمد راشد التعاون القائم بين محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والوكالة الفرنسية للتنمية فى إنجاز عدد من المشاريع التنموية والخدمية لأهالي الجيزة وتحسين جودة الحياة. 

محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العجوزة باستكمال تبليط ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والداخلية

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي العجوزة، باستكمال تبليط ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والداخلية بالطريق لتحسين حركة سير المواطنين ولتتكامل أعمال التطوير بالقطاع بالكامل. 

ورافق المحافظ خلال الجولة السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامى رئيس حي العجوزة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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