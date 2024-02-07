محافظ الجيزة يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمسجد عبداللطيف بمركز ومدينة أبوالنمرس.

بدأ الاحتفال بتلاوة أيآت من القرأن الكريم ثم خطبة لمدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية.

وأكد المحافظ أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة".

محافظ الجيزة يكرم عددا من المتميزين في الأنشطة الدعوية

وعقب الاحتفالية تلقى المحافظ تكريما من مدير مديرية الأوقاف ثم كرم راشد عددا من المتميزين فى الأنشطة الدعوية وهم (عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز ويوسف السيد عبد المعطي بنشاط حفظ القرآن الكريم من ذوى الهمم) و(جيهان يس يوسف وأمال محمود البيومى ومنال عبدالمجيد المسلاوى وكاميليا محمد كامل وفادية فؤاد حسن ضمن المتميزات من الواعظات المتطوعات بالنشاط الدعوى) و( يوسف محمود محمد ومحمد مصطفى محمد وتيم الله حسين عبدالنبى ومعتز جميل جمال ومحمد أشرف عبدالله ومصطفى جميل جمال ضمن المتميزين من الطلاب أصحاب المواهب المشاركين بالنشاط الصيفى) و(ربيع مرزوق عبدالعاطى وعماد محمد محيى وأسعد قطب عبدالموجود ضمن المتميزين من الأئمة المشاركين فى النشاط التثقيفى للطفل).

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