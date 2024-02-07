متحدث الرئاسة: إجراءات فورية للدولة ستتم قريبًا استكمالًا لقرارات دعم المواطن

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليًا وصلت لـ7% وهذا يتطلب إنفاقًا استثماريًا ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتي الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين في هذين القطاعين شديدى الحيوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة on، أن هناك إجراءات فورية قريبًا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.

وأوضح، أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر، وهي كبيرة جدًا، وتوجيهات الرئيس السيسي شديدة خاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط.

الرئيس يعلم جميع التحديات والصعوبات

وأكد أن الرئيس عينه دائمًا على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه، ويعلم جميع التحديات والصعوبات بأقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصري والقيادة السياسية.