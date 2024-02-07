الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العمدة: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تصب في مصلحة المواطنين

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة

ثمّن محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس حريص على إصدار القرارات المدعمة للمواطن المصري وعلى معرفة جيدة بحال الشارع المصري وما يعانيه المواطن جراء زيادة الأسعار وحالة الغلاء المبالغ فيها، مما يؤكد أن المواطن سيظل تحت مظلة القيادة السياسية وستظل تدعمه وتسانده بمثل هذه القرارات التي تنتصر للعدالة الاجتماعية وحماية للأسر الأكثر احتياجا.

أكد العمدة في تصريحات اليوم، أن الرئيس يدرك جيدا خطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة وحريص على دعم الأسر المصرية التي أصبحت غير قادرة على التعامل مع هذه التداعيات بمفردها، الأمر الذي أدركته القيادة السياسية وأصدرت قراراتها بمظلة اجتماعية موسعة تعد الأولى من نوعها في تقديم حزمة حماية اجتماعية تشمل كافة فئات وشرائح المجتمع دون إستثناء.

ولفت عضو مجلس النواب،أن شمول الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، يؤكد أن الرئيس لم يغفل أي فئة خاصة أصحاب المعاشات الذين يفقتدون مصدر دخل له شهريا غيره.

وأضاف “العمدة” نوهذه للقرارات أدخلت البهجة في نفوس المصريين وأثبتت اهتمام القيادة السياسية لهم ولمعيشتهم وأنها لن تتركهم وحدهم في تلك الظروف العصيبة وستظل تمدهم بمظلة الحماية الكاملة.

قرارات الرئيس المستفيدين من قرارات الرئيس الحد الادنى للأجور الأجور والرواتب

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