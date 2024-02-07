"المالية" عن حزمة الحماية الاجتماعية: الأكبر فى تاريخ مصر

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي الأكبر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تكلفة الحزمة السنوية تُقدر بنحو 180 مليار جنيه.

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحزمة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 مارس 2024 و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وكلاهما بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى وتكلفتها السنوية 11 مليار جنيه سنويًا.

المالية: أقل زيادة لأي موظف في الدولة أو الهيئات التابعة تقدر بـ1000 جنيه

كما أوضح أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة أو الهيئات التابعة تقدر بـ1000 جنيه، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر باستفادة قطاع عريض من الشعب المصري بمبالغ ضخمة جدًا.