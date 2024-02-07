الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المالية" عن حزمة الحماية الاجتماعية: الأكبر فى تاريخ مصر

وزارة المالية
وزارة المالية

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي الأكبر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تكلفة الحزمة السنوية تُقدر بنحو 180 مليار جنيه.

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحزمة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 مارس 2024 و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وكلاهما بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى وتكلفتها السنوية 11 مليار جنيه سنويًا.

المالية: أقل زيادة لأي موظف في الدولة أو الهيئات التابعة تقدر بـ1000 جنيه

كما أوضح أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة أو الهيئات التابعة تقدر بـ1000 جنيه، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر باستفادة قطاع عريض من الشعب المصري بمبالغ ضخمة جدًا.

حزمة الحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية السيسي قرارات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"هدية للمصريين".. وكيل "الشيوخ": قرارات السيسي تاريخية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"