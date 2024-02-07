الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام الخولى عن حزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس يشعر بالمصريين.. ومتفائلون بالقادم

حسام الخولي
حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري سيستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأضاف الخولي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن قرارات الرئيس اليوم تعطي أكثر من مؤشر، الأول الإحساس القوي جدًا من الرئيس بالشعب، متابعًا: "الرئيس أكد أكثر من مرة ووجه الشكر للشعب المصري على تحمله".

حسام الخولي: حزمة الحماية الاجتماعية مهمة لتخفيف الأعباء

وتابع: "عندما يقدر الرئيس على فعل شيء للمواطن نرى جميعًا ما يفعل"، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية برقم كبير جدًا ضروري لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري، مضيفًا: "كلنا في مركب واحد والأزمة ستمر، هناك شعاع من الأمل في الاقتصاد المصري".

حزمة الحماية الاجتماعية حسام الخولي الرئيس السيسي قرارات السيسي اليوم

مواد متعلقة

نائب: قرارات السيسى تؤكد حرصه الشديد على دعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"