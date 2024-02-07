حسام الخولى عن حزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس يشعر بالمصريين.. ومتفائلون بالقادم

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري سيستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأضاف الخولي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن قرارات الرئيس اليوم تعطي أكثر من مؤشر، الأول الإحساس القوي جدًا من الرئيس بالشعب، متابعًا: "الرئيس أكد أكثر من مرة ووجه الشكر للشعب المصري على تحمله".

حسام الخولي: حزمة الحماية الاجتماعية مهمة لتخفيف الأعباء

وتابع: "عندما يقدر الرئيس على فعل شيء للمواطن نرى جميعًا ما يفعل"، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية برقم كبير جدًا ضروري لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري، مضيفًا: "كلنا في مركب واحد والأزمة ستمر، هناك شعاع من الأمل في الاقتصاد المصري".