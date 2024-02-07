الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: قرارات السيسى تؤكد حرصه الشديد على دعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا

النائبة سامي سوس
النائبة سامي سوس

ثمّن سامي سوس، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، التي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور ورفع الحد من الإعفاء الضريبي، تؤكد حرصه الشديد على دعم مختلف فئات المجتمع والأسر الأكثر احتياجًا.

وقال سوس، فى بيان اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتؤكد انحيازه الدائم للبسطاء.

txt

سامي سوس: الشرطة المصرية قدمت أروع الأمثلة فى التضحية والانتماء للوطن

txt

"حماة وطن" بالإسماعيلية: قرارات الرئيس ترجمة حقيقية لدعم وحماية المواطن

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت النائب إلى أن هذه القرارات تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي، وتساعد على مواجهة الأعباء التى تزايدت مؤخرًا نتيجة الغلاء فى أسعار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، مطالبًا الحكومة بمزيد من الإجراءات والضوابط الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وردع المحتكرين والقضاء على جشع التجار بالتوازي مع قرارات الرئيس.

النائب سامي سوس مجلس النواب السيسي زيادات المعاشات الحد الأدنى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"