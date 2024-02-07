عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه.

وتابع أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية

وأكد أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، وأنه كان هناك عجز في الخدمة التعليمية والطبية لذلك تمت زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال.