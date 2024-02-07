أستاذة آثار تحذر من ترميم هرم منكاورع وتكشف عن المخاطر

حذرت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، من ترميم هرم منكاورع ووصفها عملية الترميم بأنها ليست مشروعا وإنما “تبليط الهرم”.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مشروع عملية الترميم لهرم منكاورع غير مدروس، ويُعد خطرًا على الهرم لأنه لم يتم عمل دراسة وافية بالأحجار المستخدمة في عملية الترميم، مضيفة أنه لا توجد أي تقارير سابقة بأن الهرم يحتاج إلى ترميم من الأساس.

وأشادت بقرار وقف الدولة المشروع لحين فصل اللجنة المشكلة في مدى الحاجة إلى عمل ترميم للهرم، مشيرة إلى أن المجموعة اليابانية المسئولة عن عملية الترميم لا تملك الخبرة الكافية لترميم الأهرامات.

لا توجد تقارير تؤكد أن الهرم يحتاج لترميم

وأكدت أن المجموعة اليابانية كان كل شغلهم في السابق ترميم المراكب ولم يكن لهم سابقة أعمال في ترميم الأهرامات، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير سابقة تقول إن الهرم يحتاج لترميم ولا يوجد دليل علمي قوي على ضرورة إجراء الترميم فضلا عن عدم توافر دراسات علمية تؤكد أن الأحجار الموجودة في محيط الهرم سقطت منه.