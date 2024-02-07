الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذة آثار تحذر من ترميم هرم منكاورع وتكشف عن المخاطر

الدكتورة مونيكا حنا
الدكتورة مونيكا حنا

حذرت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، من ترميم هرم منكاورع ووصفها عملية الترميم بأنها ليست مشروعا وإنما “تبليط الهرم”. 

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مشروع عملية الترميم لهرم منكاورع غير مدروس، ويُعد خطرًا على الهرم لأنه لم يتم عمل دراسة وافية بالأحجار المستخدمة في عملية الترميم، مضيفة أنه لا توجد أي تقارير سابقة بأن الهرم يحتاج إلى ترميم من الأساس.

وأشادت بقرار وقف الدولة المشروع لحين فصل اللجنة المشكلة في مدى الحاجة إلى عمل ترميم للهرم، مشيرة إلى أن المجموعة اليابانية المسئولة عن عملية الترميم لا تملك الخبرة الكافية لترميم الأهرامات.

لا توجد تقارير تؤكد أن الهرم يحتاج لترميم 

وأكدت أن المجموعة اليابانية كان كل شغلهم في السابق ترميم المراكب ولم يكن لهم سابقة أعمال في ترميم الأهرامات،  مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير سابقة تقول إن الهرم يحتاج لترميم ولا يوجد دليل علمي قوي على ضرورة إجراء الترميم فضلا عن عدم توافر دراسات علمية تؤكد أن الأحجار الموجودة في محيط الهرم سقطت منه.

أستاذ مساعد الآثار هرم منكاورع ترميم تبليط الهرم خطر المجموعة اليابانية

مواد متعلقة

"السياحة" تكشف أسباب كساء هرم منكاورع

وزير الآثار السابق: مشروع ترميم هرم منكاورع يدخل مرحلة الفحص العلمى قريبًا (فيديو)

قصواء الخلالى: لجنة علمية عليا لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن مشروع الترميم المعمارى لـ"هرم منكاورع"

"معلومات الوزراء" يكشف حقائق مشروع ترميم هرم منكاورع

وزيرى يوضح حقيقة ترميم هرم منكاورع.. ويكشف عن مشروع يابانى لدراسته

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية