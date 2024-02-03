السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: لجنة علمية عليا لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عن صدور قرار وزاري من أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بتكليف لجنة علمية عليا بمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع، الذي ينفذه المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع بعثة جامعة واسيدا اليابانية.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، إن اللجنة تضم عددًا من الخبراء في الآثار والهندسة من مصر والولايات المتحدة والتشيك وألمانيا، وترأسها الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وأضافت أن اللجنة ستنهي مراجعتها للمشروع قريبًا، وستقدم تقريرًا علميًا مفصلًا عن نتائجها وتوصياتها، وكذلك الإجراءات اللازمة للتنسيق مع منظمة اليونسكو في هذا الشأن.

وأشارت "الخلالي"، إلى أن اللجنة ستعرض تقريرها على وزير السياحة والآثار للموافقة عليه، قبل الشروع في أي أعمال على أرض الواقع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للآثار سيزود اللجنة بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وأخيرًا، ذكرت أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي للإفصاح عن النتائج والقرار النهائي بشأن المشروع.

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