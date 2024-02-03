السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الآثار السابق: مشروع ترميم هرم منكاورع يدخل مرحلة الفحص العلمي قريبا (فيديو)

ممدوح الدماطي
ممدوح الدماطي

كشف ممدوح الدماطي، وزير السياحة والآثار السابق، عن أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع، أحد أهرامات الجيزة، لتقديم تقريرها العلمي لوزير السياحة في القريب العاجل، برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وقال الدماطي، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، مساء السبت، إن اللجنة ستقوم بزيارة موقع الترميم للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جودة العمل ومطابقته للمعايير العالمية، وسيتضمن التقرير الصادر عنها جميع التفاصيل الفنية الإجراءات الممكن اتخاذها في ذلك الأمر.

وأضاف: منطقة تراث الهرم هي منطقة تراث عالمي، ومن المؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وذلك تبين من خلال اختيارها لهذه اللجنة المحترمة، التي من المؤكد أن تصدر تقريرا فنيا سيرضي جميع المصريين.

ترميم هرم منكاورع منكاورع هرم منكاورع وزير السياحة السياحة والآثار زاهى حواس في المساء مع قصواء موقع الترميم

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