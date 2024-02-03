السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن مشروع الترميم المعمارى لـ"هرم منكاورع"

أحمد عيسي
أحمد عيسي

أصدر أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا؛ لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وستعد اللجنة بعد الانتهاء من مراجعة المشروع تقريرًا علميًا مفصلًا عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضًا كل الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.

وسترفع اللجنة هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.

txt

وزيرى يوضح حقيقة ترميم هرم منكاورع.. ويكشف عن مشروع يابانى لدراسته

txt

"معلومات الوزراء" يكشف حقائق مشروع ترميم هرم منكاورع

ويتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكل البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.

وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير سيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي؛ للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، والقرار الذي اتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.

وزير السياحة والآثار لجنة علمية عليا زاهى حواس هرم منكاورع أعمال الترميم المعماري

مواد متعلقة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

سفراء الدول الأوروبية يزورون المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

السياحة والآثار تنظم زيارة للأهرامات لممثلى دولة النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

السياحة توجة دعوة لأعضاء غرفة التجارة الصناعية بجدة للتعرف على الفرص الاستثمارية

السياحة والآثار تفتتح صالة دخول الزوار إلى قلعة قايتباى بمدينة الإسكندرية

الكشف عن اقدم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

مطار سفنكس الدولى يحتفل بعيد الطيران المدنى المصرى الـ94 مع المسافرين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن مشروع الترميم المعمارى لـ"هرم منكاورع"

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست