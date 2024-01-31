السياحة والآثار تنظم زيارة للأهرامات لممثلى دولة النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والذي يُقام تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة" خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بها بـالمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة والمتميزة به وبالحضارة المصرية العريقة.

وقام الوفد بجولة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبوالهول، كما أعربوا عن إعجابهم بالمنطقة التي تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وفى سياق اخر تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55، وتستهدف نشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين مختلف طوائف الشعب من زائري المعرض، لاسيما الشباب مما يعمل على ربطهم بحضارتهم وتاريخهم وتشجيعهم على الحفاظ على إرثهم الحضاري والثقافي.

بالإضافة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة خلال أيام المعرض.

ويضم جناح وزارة السياحة والاثار بالمعرض أحدث الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب مجموعة من المنشورات الدعائية والترويجية بغرض التوعية والتعريف بالمعالم السياحية، وذلك بالتعاون بين إدارة النشر العلمي والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الجناح المخصص للأطفال طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا ويومي الجمعة 26 يناير و2 فبراير، عقب شعائر صلاة الجمعة.