الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرى يوضح حقيقة ترميم هرم منكاورع.. ويكشف عن مشروع يابانى لدراسته

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفى د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد على مواقع التواصل بشأن تبليط هرم منكاورع أو استيراد جرانيت لإعادة إكسائه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "غير صحيحة"، وأن الهرم لم يخضع لأي تدخلات من قبل وزارة الآثار.

أوضح وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" أن هرم منكاورع كان مكسوًا بأحجار جرانيت تعرضت للسقوط منذ مئات السنين، ما أدى إلى "تراكم الرديم" حول الهرم وعرقلة الأبحاث الأثرية في محيطه.

وقال وزيري إن هناك مشروعًا يابانيًا يهدف إلى دراسة هرم منكاورع ورفع الرديم المحيط به، للوصول إلى الصخرة الأساسية للهرم والبحث عن المراكب الجنائزية للملك منكاورع، لافتًا إلى أن هذا المشروع مموّل بالكامل من الجانب الياباني، لافتًا إلى أن جميع أهرامات مصر كانت مغطاة بكساء خارجي من الحجر الجيري أو الجرانيت، كهرم خوفو وخفرع ومنكاورع وأن هذا الكساء يعكس جمالية وروعة الهندسة المعمارية للمصريين القدماء.

مصطفى وزيرى مجلس الأعلى للآثار هرم منكاورع جرانيت وزارة الاثار هرم الأبحاث الأثرية دراسة هرم منكاورع اليابان الحجر الجيري بالورقة والقلم نشأت الديهي أهرامات مصر خوفو وخفرع

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