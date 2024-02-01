الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

طلاب
طلاب

بدأ ظهور نتائج الامتحانات لهذا زاد بحث أولياء الأمور عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 للتعرف على نتائج أولادهم بعد ظهور النتائج لامتحانات التيرم الأول من العام الدراسى الجديد.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

يستطيع الطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 لتعرف على نتائح الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الأساسى https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ويقوم موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي لطلاب محافظة القاهرة وذلك من خلال الآتي: 

الدخول على لينك الموقع السابق  

اختيار أيقونة خدمات التعليم الأساسى 

نتيجة الطلاب للفصل الدراسى الأول 

تدوين الرقم القومى 

اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية او الإعدادية 

اختيار الصف الدراسى فى الابتدائية فيتم عرض نتائج الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى 

المرحلة الإعدادية فيتم عرض النتائج بداية من الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثالث الإعدادى 

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024

يمكنك الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024 إلكترونيا من خلال الدخول عبر الرابط التالى https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

لتحصل مباشرة على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024 عبر إدخال رقم جلوس الطالب كما يمكن لطلاب وأولياء الاتصال بالخط الأرضي 09000100 أو من على الموبايل 5757

وقد اعتمد محافظ مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح عامة 79.3 % ‘وبلغ عدد المتقدمين للامتحان خلال الفصل الدراسي الأول بلغ 11 ألفًا و462 طالبًا وطالبة حضر منهم 10 آلاف و449 طالبا نجح منهم 8 آلاف و331 طالبا بنسبة 79.3%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

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عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الشهادة الاعدادية

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