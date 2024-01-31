الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة والآثار تفتتح صالة دخول الزوار إلى قلعة قايتباى بمدينة الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت وزارة السياحة والآثار صالة الدخول الجديدة بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية، والتي تعتبر رابع صالة يتم تجهيزها بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية خلال 4 أشهر، يأتى ذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

من جانبه، قال د. خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، إن افتتاح هذه الصالة أحد مستهدفات مشروع تطوير خدمات الزائرين التي تعمل الوزارة على تنفيذه بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، وأن هذه الصالة الجديدة تضم ست بوابات إلكترونية متطورة بطاقة دخول تصل إلى 2000 سائح في الساعة.

وأشار إلى أن افتتاح الصالة بقلعة قايتباي هو أحد محاور مشروع تطوير الخدمات بالقلعة، والذي يشمل تطويرًا شاملًا لدورات المياه، والتي من المتوقع افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك تطوير منفذ بيع التذاكر بهدف زيادة الطاقة التشغيلية له وتأهيله لتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية.

وعلى هامش افتتاح الصالة قام د. خالد شريف بجولة بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة الإسكندرية شملت مناطق كل من المسرح الروماني، وعمود السواري، وكوم الشقافة، ومقابر مصطفى كامل، والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير المختلفة بها، رافقه خلالها الأستاذة آلاء سمير مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار للتحول الرقمي، ود. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح عدد من صالات الاستقبال خلال الفترة الماضية بعدد من المواقع الأثرية، منها صالة استقبال زائري معبد كوم أمبو في أسوان أوائل الشهر الجاري، وصالة معبد إدفو في سبتمبر الماضى ومعبد أبوسمبل في أكتوبر الماضي.

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