دارس قانون ومتزوج ستايلست.. نفتح صندوق أسرار طه دسوقي (فيديوجراف)

على مدار الفترة التي تم عرض فيها مسلسل "حالة خاصة" تصدر المسلسل مواقع التواصل وحديث رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد تفوق الفنان طه دسوقي الذي أحدث حالة فريدة في عالم الدراما منذ عرضه العمل عبر watch it.

كان المسلسل أحدث إنتاج المنصة الرقمية بطولة طه دسوقي الذي خاض بطولة مطلقة هى الأولى بمشاركة غادة عادل التي لعبت دور المحامية للمرة الثانية في تاريخها الفني.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم صندوق أسرار عن الفنان الشاب طه دسوقي بطل “حالة خاصة”.

قصة مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخصية نديم أحمد أبوسريع، الذي جسد دوره الفنان طه دسوقي، وهو مصاب بالتوحد، وحاول الدمج بينه وبين المجتمع الذي كان يرفضه من حين لآخر بسبب عدم قدرته على التواصل مع من حوله بشكل مستمر، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق أمنية والدته في أن يصبح محاميًا مشهورًا ويعمل في مكتب أماني النجار، التي لعبت دورها الفنانة غادة عادل، ومن ثم يدخل في قصة حب مع رام الله زميلته في المكتب وتلعب دورها الفنانة هاجر سراج، ومن ثم تتصاعد الأحداث الخاصة بالعمل الفني.