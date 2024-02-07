شريف عكاشة: ترجمة النكت السياسية سير فى "حقل ألغام"

يعكف الكاتب والمترجم الدكتور شريف عكاشة، المصري المقيم في الولايات المتحدة منذ عقود، حاليًا، على ترجمة كتاب "جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر" للكاتب الصحفي طايع الديب، إلى الإنجليزية. وسيتم نشر الكتاب بعد ترجمته ضمن مطبوعات مركز أبحاث الشرق الأوسط بكلية "دارتموث" الأمريكية.

وقال د. "عكاشة"، إنه بدأ يفكر في ترجمة هذا الكتاب عند صدوره عام 2019، لكنه أحجم عن الشروع في العمل لأن ترجمة النكت، خصوصًا السياسية منها، أمر بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون "شبه مستحيل"، فغالبًا ما تحمل هذه النكات إفيهات محلية، يصعب على القارئ غير المصري أو العربي فهمها واستيعابها، ناهيك عن صعوبة شرح الخلفية السياسية والثقافية لكل نكتة على حدة.

غلاف كتاب جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر



أضاف "عكاشة"، في تصريح لـ "الدستور"، أنه قرر أخيرًا خوض هذه التجربة غير المسبوقة في ترجمة النكت، وشجعّه على ذلك أن كتاب "جمهورية الضحك الأولى" مكتوب بأسلوب سهل وممتع، لكنه يحمل إسقاطات بعيدة جدًا، وترجمته تُشبه السير فوق "حقل ألغام".

يذكر أن د. "عكاشة"، عمل في السابق مترجمًا بصحيفة "الأهرام"، ثم هاجر إلى أمريكا، وله كتاب بعنوان "الاستشراق الجديد: أصوله ومدارسه وأهدافه"، صدر مؤخرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وهو نجل الكاتب الراحل عبدالستار عكاشة، الذي اشتهر بكتاباته ذات الطابع الجدالي الساخر في جريدة "الأخبار"، إبّان ثمانينيات القرن العشرين، وخاض معارك صحفية ساخنة مع رموز اليسار المصري وقتها، ومنهم سعد كامل ولطفي الخولي، وسواهما من كبار المثقفين اليساريين.

ويُشار إلى أن كتاب "جمهورية الضحك الأولى"، يتناول عصور الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك، من خلال النكت التي انتشرت خلال سنوات حكم هؤلاء الرؤساء الثلاثة، من 1952 إلى 2011، وكيف عرضّت بهم هذه النكات ونالت منهم، بل أوجعتهم أحيانًا، إلى حد أن عبدالناصر طالب المصريين على الملأ في خطبة رسمية عام 1968 بالتوقف عن إطلاق النكت لأنها "تطعن الدولة في الظهر".