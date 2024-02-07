«جدد طاقتك» فى اليوم الترفيهي لأسرة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

نظم اجتماع الأسرة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأعضاء الخدمة، تحت شعار "جدد طاقتك"، انطلاقًا من الآية القائلة "الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك".

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم بعض الترانيم الروحية، وتأمل بعنوان "الرضا والاكتفاء بما عندك"، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، وتجديد العهود، بقيادة الأب يوحنا.

في سياق متصل،استقبل اليوم، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماه وتوابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي بمصر بالوكالة، يرافقه الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وعدد من الشمامسة، والخدام، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

واستمع السفير البابوي بمصر، من المطران مار تيموثاوس متى الخوري، إلى أوضاع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بسوريا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمصر، ثم تبادلوا الهدايا التذكارية.



كما تفقد أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر بإشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وتابع نيافة المطران سير فقرات اليوم الثالث، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة. تضمن اليوم أيضًا لقاءً مع السيد طوني جورج، بالإضافة إلى عرض مسرحي، قدمه شباب كنيسة السيدة العذراء، بطوه.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، الذي قام بخدمته الأب عِمّانُوئيل محروس، مسؤول الخدمة بالإيبارشيّة، ثم قدمت اللقاء الأخت تريزينا فاروق، تلاه، فقرة التسبيح والترانيم، كما عمل برنامج موازي للأطفال. واختتم اليوم بزيارة دير الأنبا شنودة.

