الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة في المنيا

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة بقرية منبال في مطاي شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع طفل  دهسته سيارة بقرية منبال بمركز مطاي.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى موقع الإخطار، وتبين مصرع "م. أ"  7 سنوات، مقيم بقرية منبال بمركز مطاي، دهسته سيارة ربع نقل، قيادة أحمد رمضان بشير، بطريق فرعي المؤدي إلى القرية، بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل جثة الطفل إلى، مشرحة مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على السيارة والسائق بمركز شرطة مطاي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

طفل عجلات سيارة السرعة الزائدة اللواء محمد مصطفي ضبش مدير امن المنيا

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