"الوقائع" تنشر قرارًا بشأن تخصيص قطعة أرض في القاهرة الجديدة لإقامة مجمع سكني

نشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 618 لسنة 2023، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 23.15 فدان بما يعادل 97251.33م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لإقامة مشروع مجمع سكنى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (340) بتاريخ 28/12/2006.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 618 لسنة 2023 بتاريخ 1/8/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٥٣) بمساحة 23.15 فدان بما يعادل 97251.33م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجمع سكنى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (340) بتاريخ 28/12/2006.

وتضمن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 23/8/2006 لقطعة الأرض رقم (53) بمساحة 22.35 فدان بما يعادل 93870م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط مجمع سكنی ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (340) بتاريخ 28/12/2006 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (53) بمساحة 23.15 فدان بما يعادل 97251.33م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى محضر التسليم المؤرخ 28/12/2006 لقطعة الأرض رقم (53) وعلى طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (3255) بتاريخ 5/3/2023 المتضمن كامل موقف قطعة الأرض.

وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (4938) بتاريخ 11/4/2023 المرفق به لوحات المشروع المعدلة بعد المراجعة والتوقيع، وكذا بيان بكامـل موقف قطعة الأرض متضمنًا سداد إجمالى ثمن الأرض والانتهاء من تنفيذ المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض الواردة برقم (48514) بتاريخ 7/5/2023 ؛ وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات لإقامة مشروع مجمع سكنی والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (340) بتاريخ 28/12/2006 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم ۲۳2 لسنة ٢۰۰٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض.

قــــرر: ماده 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (53) بمساحة 23.15 فدان بما يعادل 97251.33م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجمع سكنی والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (340) بتاريخ 28/12/2006، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 23/8/2006، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة ۲ - تلتزم الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

مادة 3 - تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين مالكی / قاطنى الوحدات بالمشروع وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.

مادة ١٣ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار.