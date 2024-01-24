نشر قرار وزير الصناعة بوقف التعامل مع شركة صينية 6 أشهر بالجريدة الرسمية

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار وزير الصناعة رقم 506لسنة 2023 يوقف التعامل مع شركة (World Standardization Certification & Testing Group Co، Ltd (WSCT فرع الصين لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

ونص قرا وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 506 لسنة ٢٠٢٣ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 11/12/2023.

رر (المادة الأولى) يوقف التعامل مع شركة (World Standardization Certification & Testing Group Co، Ltd (WSCT فرع الصين لمدة ستة أشهر، لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 24/12/2023 وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح.

يذكر أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، اتخذت قرارات عدة لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرى، إذ قررت وقف 10 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها الصين، عن التوريد إلى مصر، كما أنذرت 20 شركات أخرى من بينها 9 شركات تركية لعدم استيفاء شهادة الجودة.