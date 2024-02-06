الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف سبب اعتذار محمد يوسف عن الاستمرار بجهاز المنتخب

محمد يوسف
محمد يوسف

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة السبب الرئيسى وراء اعتذار محمد يوسف عن الاستمرار فى منصبه كمدرب عام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بعد 48 ساعة من تعيينه بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واعتذر يوسف عن تولى مهام منصبه الجديد فى منتخب مصر الأول بعد ساعات قليلة من تداول أنباء عن قرب حسام حسن من تولى مهمة قيادة الفراعنة.

وأكد المصدر أن سبب اعتذار محمد يوسف عن استكمال المهمة هو إصرار حسام حسن على تعيين طارق سليمان مدرب عام فى جهازه المعاون، وهو ما يصعّب من تواجد يوسف فى نفس المنصب.

واستقر مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة جمال علام، على تعيين حسام حسن المدير الفني لمودرن فيوتشر مدربًا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

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