الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حسن شحاتة يلتقى وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

استمع حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة "إيريك أوشلان" إلى تفاصيل مُبادرة المدير العام للمنظمة بجنيف جيلبرت هومبو، والتي عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي نظمته"المنظمة"، في يونيه 2023 الماضي بسويسرا، بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، بشأن تشكيل "تحالف عالمى من أجل العدالة  الاجتماعية".

 

التنسيق مع منظمة العمل

ورحب الوزير حسن شحاتة بفكرة "التحالف"، في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع "المنظمة الدولية" في كل الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم، ومواجهة كل التحديات التي تواجهه، موجهًا بعقد اجتماعات فنية متخصصة بين "الوزارة" و"المنظمة" لدراسة أهداف، وإجراءات الانضمام للتحالف العالمي، للإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لديها تجارب ناجحة في ملفات الحماية الإجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، رغم تلك التحديات العالمية التي يهدف هذا "التحالف" إلى مواجهتها.

 

تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية

وبحسب بيان، تتلخص مبادرة جيلبرت همبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أهمية تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية باعتبارها طوق نجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، وهو ما يتطلب تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة منصة، وحافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار.. كما تدعم دعوة التحالف العالمي، الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل، بحسب مبادرة مدير عام المنظمة. 

حضر اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء رزق المسئول الإعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت إخصائي مهارات، ورولاند سارتون أخصائي تشغيل، ومن وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدراة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.

وزير العمل حسن شحاتة منظمة العمل العدالة الإجتماعية مبادرة تحالف عالمي

مواد متعلقة

حسن شحاتة ومدير "العمل الدولية " يُسلمان شهادات مسؤولي توظيف لعاملين بمديريات 3 محافظات

وزارة العمل: ورشة عمل عن بيئة العمل اللائقة لمفتشى 9 محافظات

وزير العمل يسلم الدفعة الأولى من التراخيص المؤقتة لمراكز تدريب "مهنى 2030"

وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات مجانية لشباب الإسكندرية

وزارة العمل: ندوة توعية ضمن مبادرة سلامتك تهمنا بالمنيا

وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال مكافحة الإدمان والتعاطى بالإسماعيلية

العمل تُعلن: 3261 فُرصة عمل فى 38 شركة خاصة بـ13 مُحافظة

وزارة العمل: توفير 2246 فرصة عمل لذوى الهمم فى منشآت القطاع الخاص

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس