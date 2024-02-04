وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات مجانية لشباب الإسكندرية

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على دورات التدريب المهني المجانية للشباب من الجنسين على مهن الستائر والمفروشات، والإلكترونيات، والخياطة والتفصيل، والكوافير الحريمي، للراغبين في الحصول على تلك الدورات، وذلك بمركز التدريب المهني بالحضرة، وعنوانه شارع محطة السوق، الحضرة البحرية، بجوار السجل المدني، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، حيث تشمل الدورات التدريبية جوانب نظرية وعملية على المهن المشار إليها ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، على أن تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم تلك البرامج التدريبية للشباب من الجنسين.

وأضاف وكيل المديرية أن البرنامج التدريبي على مهنة الستائر والمفروشات ومهنة الإلكترونيات مدته شهر للشباب من الجنسين، وأن التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل ومهنة كوافير حريمي مدته شهران، وتشمل المحاضرات تدريبا عمليا ونظريا على كل المهن، على أن تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة بمقر مركز التدريب المهني بالحضرة، والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7.