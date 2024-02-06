حسن شحاتة ومدير "العمل الدولية " يُسلمان شهادات مسؤولي توظيف لعاملين بمديريات 3 محافظات

أكد حسن شحاتة وزير العمل، حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، خاصة في الملفات التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، وكذلك في كافة البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القدرات للعاملين بالوزارة ومديرياتها، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

المبادرة القومية للتدريب

في إطار المبادرة القومية للتدريب، سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بديوان عام الوزارة اليوم، "شهادات مسؤولي التوظيف"، لـ15 من استشاري التشغيل في مديريات عمل المنوفية، والشرقية، والقليوبية، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك في سياق برنامج متخصص ومتقدم لمدة 24 يومًا، يمنح هذه "الشهادات" في مجال التوظيف لتمكين المشاركين المعتمدين من تقديم وتعزيز وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف التي يتم تقديمها للمواطنين.

مشروع تشغيل الشباب

وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا البرنامج في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الانمائي. وأوضح البيان أن بداية تنفيذ برنامج بناء قدرات استشاري التشغيل بالمديريات كانت في فبراير 2023، حيث تضمنت المرحلة الأولى التدريب الأساسي "لإستشاري التشغيل" لمدة يومين والتي استهدفت 40 استشاري تشغيل من مديريات عمل المنوفية والقليوبية والشرقية، والإدارة العامة للتشغيل، وتناولت أساسيات التوظيف والإرشاد الوظيفي. وضمت المرحلة الثانية البرنامج المُتقدم الذي استهدف 15 من المتميزين في المرحلة الأولى للحصول على شهادة مسؤولي التوظيف، التي يتم تقديمها لمسؤولي مكاتب العمل الألمانية والمعتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وجامعة دراسات العمل التطبيقية في مدينة مانهايم.

منظمة العمل الدولية

وقال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن مكتب المنظمة في القاهرة حريص أيضًا على تعزيز التعاون مع وزارة العمل.

وأوضح أن "المشروع" يهدف إلى تدريب العاملين في مديريات العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب الباحثين عن عمل، من خلال تعزيز قدراتهم في مجال مهارات ريادة الأعمال والمهارات الوظيفية والحياتية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي على خلق فرص عمل لائقة.

وأعلن أوشلان عن تطلعه إلى التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المُقبلة في محافظات الصعيد، بالتعاون أيضًا مع برنامج الأغذية العالمي، وهو ما تعمل المنظمة عليه حاليًا بالتنسيق مع وزارة العمل.

تسليم شهادات التخرج

تم تسليم "الوزير" شهادات التخرج من المشروع إلى مسؤولي التشغيل في الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وفي مديريات العمل بالمنوفية والشرقية والقليوبية وهم: علا أحمد فريد، وحازم فؤاد أنور، وحمدي سالم عبد المقصود، وصفاء عبد الغفار عبد الهادي، وإيمان عبد المقصود أحمد، ونجلاء أبو العزم عبد القوي، ومحمد سمير السيد، ومحمد علي محمد، ومحمد عبد الجواد محمد، وإيمان سعد الجارجي، وسهام محمد أحمد، وعلا مصطفى محمد، وأمل محمد حسن، وسماح محمود سيد، ومحمد عبد الفتاح محمد. يشار إلى أنه شارك في الفعاليات من منظمة العمل الدولية: إيريك اوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء رزق المسؤول الإعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت اخصائي مهارات، ورولاند سارتون إخصائي تشغيل، ونائل محمد مدير مشروع، ومن المبادرة القومية للتوظيف، ومحمود فوزي مسؤول التدريب.

كما شارك في الفعاليات من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، ودينا محمود باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.