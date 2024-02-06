الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت شعار "الوعي حياة".. ندوة لمناقشة "الأسس التربوية للأبناء في ظل المتغيرات المجتمعية" بمعرض الكتاب

جناح وزارة الشباب
جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ العديد من فعاليات أندية الفتاة والمرأة داخل جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥.

وشهدت فعاليات اليوم تنظيم ندوة توعوية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت شعار "الوعي حياة" بعنوان الأسس التربوية للأبناء في ظل المتغيرات المجتمعية، قدمها الشيخ عبدالله سلامة، رئيس قسم التوعية الأسرية والمجتمعية في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والتي شهدت تفاعل الرواد وتم فتح الحوار للعديد من المناقشات، وتناول خلالها المبادئ والأسس التي يحب أن يتبعها الآباء في تربية الأبناء وأهمها مراقبة سلوكهم والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تشكيل شخصيتهم، ومنها مراقبة سلوكيات الأصدقاء المحيطين.

كما تطرق إلى مراحل التعامل مع الإبن وفقًا لمرحلته السنية، حيث أن الأسلوب المتبع في مرحلة الطفولة يختلف عن المراهقة.

وأكد رئيس قسم التوعية الأسرية والمجتمعية في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العامل المشترك في كل المراحل هو دعم الأبناء من خلال شعوره الدائم بالأمان وعدم إعتماد الضرب والإهانة كأسلوب للتربية، إنما اعتماد الأسلوب التربوي السوي.

واختتم حديثه بمهارات التفكير النقدي والأسباب المنطقية التي لابد أن يتخذها الآباء للتحاور مع الأبناء حتى نصل إلى مرحلة الإقناع العقلي.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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وزارة الشباب والرياضة معرض القاهره الدولي للكتاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية ندوة توعوية معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

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