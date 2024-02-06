الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 18307 مخالفات مرورية متنوعة فى يوم

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18307 مخالفات مرورية متنوعة بينها 10967 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 459 مخالفة سير دون تراخيص، 56 مخالفة دراجة نارية، 444 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 8 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور حملات موسعة وزارة الداخلية الانضباط المروري الحركة المرورية

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