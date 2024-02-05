الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة سيارة في بورسعيد

كشفت مصادر الملابسات الخاصة بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد، بعد أن تم تداولالواقعة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تاجربإكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.