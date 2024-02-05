الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة سيارة في بورسعيد

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت مصادر الملابسات الخاصة بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد، بعد أن تم تداولالواقعة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك 

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تاجربإكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التواصل الاجتماعي فيس بوك سرقة سيارة مديرية أمن بورسعيد قسم شرطة الضواحي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟