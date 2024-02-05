الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تشن حملات مكبرة لضبط التجار الخارجين عن القانون

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين  شن حملات مكبرة، استهدفت ضرب أوكار حجب السلع الغذائية وغيرها وتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي حققت نتائج إيجابية.

972 طن أعلاف حيوانية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (7 مخازن) بنطاق محافظات (الشرقية - البحيرة - المنوفية) لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخلهم على (972 طن أعلاف حيوانية)

25 قضية إتجار في النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 25 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى 11مليون جنيه. 

ضبط 58 طن سلع تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها قرابة 58 طن سلع تموينية - 86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر.

 

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