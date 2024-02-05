تسهيل الدعارة.. بنت سوهاج تخلت عن العادات والتقاليد لتسقط في الراذيلة

تخلت عن العادات والتقاليد وسلكت طريق الشيطان بلا رجعة، بعد أن تخلت عن شرفها، وتحولت إلى قوادة تسهل ممارسة الدعارة، مستخدمة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتوفيق بين راغبي المتعة الحرام، مع الأجنبيات وغيرهم بمقابل مادي تحصل عليه منهم.

جهات التحقيق أمرت بحبس بنت سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة بمقابل مادي تحصل عليه، بعد أن أدلت بتفاصيل اعترافاتها أمام النيابة العامة.

وكشفت عمليات التحري والفحص التي أجرتها جهات التحقيق مع المتهمة، أن هاتفها المحمول يحتوي على دلائل التي تؤكد ممارسة نشاط الإجرامي في تسهيل الدعارة بمقابل مادي.

المتهمة التي كشفت أمام جهات التحقيق أنها قامت باستخدام الفيس بوك للترويج للدعارة تحت ستار الزواج من الأجنبيات المتواجدات في البلاد، وأيضا تسهيل ممارسة الدعارة بمقابل مادي في نطاق محافظة سوهاج.

كان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنوا من ضبط إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج بتهمة الترويج لممارسة الدعارة