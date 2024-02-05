ضبط 972 طنًا من الأعلاف الحيوانية بـ3 محافظات بقصد حجبها

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط القائمين على 7 مخازن بنطاق محافظات "الشرقية - البحيرة - المنوفية" لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخلها على 972 طن أعلاف حيوانية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.