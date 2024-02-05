الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 972 طنًا من الأعلاف الحيوانية بـ3 محافظات بقصد حجبها

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت  الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط القائمين على 7 مخازن بنطاق محافظات "الشرقية - البحيرة - المنوفية" لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخلها على 972 طن أعلاف حيوانية. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين الأعلاف الحيوانية 972 طن أعلاف حيوانية أجهزة وزارة الداخلية حجب الأعلاف

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