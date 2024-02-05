الاستخراج فوري.. مواعيد عمل سيارات "أحوال إكسبريس" لإصدار البطاقات

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث جوجل في الأنترنت عن مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة، والتي يتم من خلالها إصدار البطاقات الرقم القومي بشكل فوري خلال دقائق وأيضا شهادات الميلاد والوفاة والزواج في الحال.

ويمكن للمواطنين التعرف على مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة، من خلال الاتصال بأرقام 15340-15341، أومن خلال الخدمة الإلكترونية عبر 16582.

وحدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء يوميا، تسهيلا على المواطنين على مدار أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

كان قد واصل قطاع الأحوال المدنية تنفيذ استراتيجية التيسير على المواطنين، للحصول على بطاقات الرقم القومي وجميع الأوراق الثبوتية في منتهى السهولة واليسر، لما لها من مردود إيجابى بصورة مميزة توفيرًا للوقت والجهد.

تأتي خدمة أحوال إكسبريس التي استحدثها قطاع الأحوال المدنية أحد أبرز الخدمات، التي توفر كثيرًا في الوقت والجهد، خاصة أنه يمكن الحصول على بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتية في الحال، وقد بدأها قطاع الأحوال المدنية في مركز واحد بمقر القطاع في العباسية.

ونظرًا لأن تلك الخدمة لاقت استحسان الكثير من المواطنين، فكانت استراتيجية قطاع الأحوال المدنية توسيع ونشر مركز أحوال إكسبريس في العديد من المناطق.

وقد ظهرت سيارة أحوال إكسبريس المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية، ضمن أحدث معدات وسيارات الشرطة المتواجدة في معرضها التكنولوجي بأكاديمية الشرطةلأول مرة، بعد دخولها القطاع.

ويذكر أن خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي للحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة تقدم مجانًا، واستخراج لهم البطاقات في ذات اليوم، وتقدم خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط من خلال التواجد في مراكز الأحوال المدنية، أو سيارة مأموريات ترسل بعد الاتصال بخدمة للخط الساخن وتحديد مكان متلقي الخدمة.