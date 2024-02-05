الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستخراج فوري.. مواعيد عمل سيارات "أحوال إكسبريس" لإصدار البطاقات

سيارات أحوال إكسبريس
سيارات أحوال إكسبريس

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث جوجل في الأنترنت عن مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة، والتي يتم من خلالها إصدار البطاقات الرقم القومي بشكل فوري خلال دقائق وأيضا شهادات الميلاد والوفاة والزواج في الحال.

 

ويمكن للمواطنين التعرف على مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة، من خلال الاتصال بأرقام 15340-15341، أومن خلال الخدمة الإلكترونية عبر 16582.

 

وحدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء يوميا، تسهيلا على المواطنين على مدار أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

 

كان قد واصل قطاع الأحوال المدنية تنفيذ استراتيجية التيسير على المواطنين، للحصول على بطاقات الرقم القومي وجميع الأوراق الثبوتية في منتهى السهولة واليسر، لما لها من مردود إيجابى بصورة مميزة توفيرًا للوقت والجهد.

 

تأتي خدمة أحوال إكسبريس التي استحدثها قطاع الأحوال المدنية أحد أبرز الخدمات، التي توفر كثيرًا في الوقت والجهد، خاصة أنه يمكن الحصول على بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتية في الحال، وقد بدأها قطاع الأحوال المدنية في مركز واحد بمقر القطاع في العباسية.

ونظرًا لأن تلك الخدمة لاقت استحسان الكثير من المواطنين، فكانت استراتيجية قطاع الأحوال المدنية توسيع ونشر مركز أحوال إكسبريس في العديد من المناطق.

وقد ظهرت سيارة أحوال إكسبريس المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية، ضمن أحدث معدات وسيارات الشرطة المتواجدة في معرضها التكنولوجي بأكاديمية الشرطةلأول مرة، بعد دخولها القطاع.

 

ويذكر أن خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي للحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة تقدم مجانًا، واستخراج لهم البطاقات في ذات اليوم، وتقدم خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط من خلال التواجد في مراكز الأحوال المدنية، أو سيارة مأموريات ترسل بعد الاتصال بخدمة للخط الساخن وتحديد مكان متلقي الخدمة.

مواعيد عمل سيارات أحوال إكسبريس في القاهرة والجيزة أحوال إكسبريس سيارات أحوال إكسبريس إصدار بطاقات الرقم القومي سيارات بطاقات الرقم القومي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟