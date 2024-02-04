استخراج بطاقة الرقم القومى فى دقائق.. نشر 4 سيارات أحوال إكسبريس بالقاهرة والجيزة.. عاجل

يواصل قطاع الأحوال المدنية تنفيذ استراتيجية التيسير على المواطنين، للحصول على بطاقات الرقم القومي وجميع الأوراق الثبوتية في منتهى السهولة واليسر، لما لها من مردود إيجابى بصورة مميزة توفيرًا للوقت والجهد.

تأتي خدمة أحوال إكسبريس التي استحدثها قطاع الأحوال المدنية أحد أبرز الخدمات، التي توفر كثيرًا في الوقت والجهد، خاصة أنه يمكن الحصول على بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتية في الحال، وقد بدأها قطاع الأحوال المدنية في مركز واحد بمقر القطاع في العباسية.

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ونظرًا لأن تلك الخدمة لاقت استحسان الكثير من المواطنين، فكانت استراتيجية قطاع الأحوال المدنية توسيع ونشر مركز أحوال إكسبريس في العديد من المناطق.

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وقد قام قطاع الأحوال المدنية بتوفير 4 سيارات من خدمة أحوال إكسبريس في 4 مناطق هي أمام هايبر وان بالشيخ زايد، وسيارة بميدان مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة.

كما دفع قطاع الأحوال المدنية بسيارتي خدمة أحوال إكسبريس بجوار داون تاون ومجمع البنوك في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

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ويمكن للمواطنين من خلال تلك السيارات الحصول على بطاقة الرقم القومي في الحال، كما يمكن الحصول على شهادات الوفاة والميلاد والزواج والطلاق في الحال أيضًا.

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وتعمل سيارات أحوال إكسبريس الـ4 يوميًا بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا على مدار أيام الأسبوع ما عدا الجمعة