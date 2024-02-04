الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 37 بندقية و19 فرد خرطوش في حملة بأسيوط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة لضبط مظاهر الخروج عن القانون، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (42) قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية - 21 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 30 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (2.390 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو وزنت 550 كيلو جرام -  كمية لمخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، تنفيذ عدد (565) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط بندقية خرطوش المواد المخدرة مخدر الحشيش

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