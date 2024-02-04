الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحوال المدنية تصدر 37 ألف بطاقة رقم قومي وإصدارًا مميكنًا وتستجيب للحالات الإنسانية 

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية  إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى– المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة– الجيزة– الإسكندرية– مطروح- المنوفية– الغربية– القليوبية– قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء) حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج (11072) بطاقة رقم قومى، وعدد (26035) مصدرًا مميكنًا. 

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق  فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 3/2/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية– (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (598) بطاقة رقم قومى وعدد (196) مصدرًا مميكنًا.     

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (20) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم     

     

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.  

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