ضبط هاكر الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى فى المنيا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل بالمنيا لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومديرية أمن المنيا، قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك، والادعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.. كما تبين أنه وراء ارتكاب (6) وقائع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.