سقوط هاكر الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى فى فخ الأمن بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية النقاب عن هاكر جديد نجح في الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين في المنيا، وتحرير محضر وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم من موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى بمحافظة المنيا وتبين أنه "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة"، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما اعترف بارتكابه عدد (8) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.