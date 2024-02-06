سب وقذف ونصب وتزوير..أبرز قضايا مشاهير الفن في المحاكم

شهدت ساحات المحاكم على مدار الفترة الماضية، قضايا هامة لبعض نجوم الفن، تنوعت ما بين السب والقذف والخلافات الشخصية وقضايا التزوير والنصب.

وخلال التقرير التالي ترصد «الدستور» أبرز القضايا التي نظرتها محاكم الجنايات المختلفة لمشاهير الفن.

إتهام شيرين عبد الوهاب بالسب والقذف

شهدت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، قضية أقامها المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة السب والقذف، واتهمها بتعديها عليه والتشهير به دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي، فضلًا عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو

علا غانم وطليقها في المحكمة بتهمة السب والقذف

كما شهدت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة، دعوى أقامتها الفنانة علا غانم، ضد طليقها إتهمته فيها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرساله رسائل مزعجة لها بشكل مستمر بسبب خلافاتهم الزوجية، وتم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضًا تحريز الرسائل لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا ومن ثم أقامت علا غانم دعوى قضائية للنيابة وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة، وبعد تداول القضية بالمحكمة، قضت محكمة الجنح بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

الفنانة نسرين طافش في المحكمة بسبب شيك بدون رصيد

كما شهدت محكمة جنح أكتوبر دعوى ضد الفنانة نسرين طافش، لأنها بتاريخ 30 يناير 2023 أصدار شيكًا بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه بسوء نية لصالح المجني عليها نشوى صفاء، وتم اثبات قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ لصالح المجنى عليها وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

ومؤخرًا قضت المحكمة غيابيًا بحبس الفنانة نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وبعد رفض المعارضة التي تقدمت بها على الحكم حددت محكمة المستأنف جلسة 3 إبريل القادم لنظر الإستئناف.

هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها السابق بالنصب والإحتيال

اتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقضت المحكمة بتخفيف عقوبة محمد وزيري إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

يذكر أن محمد وزيري تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه (4 ملايين دولار)، بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين وكما زعم "وزيري" بأنه تزوج من هيفاء وهبي، بموجب عقد زواج عرفي في عام 2017، وهو الأمر الذي نفته المطربة اللبنانية، وقال إنه ظل من وقتها مسؤولًا عن أعمالها كافة.

حبس يوتيوبر بتهمة سب وقذف منى زكي بسبب "أصحاب ولا أعز"

وآخر القضايا التي نسردها في التقرير هي إتهام الفنانة منى زكي اليوتيوبر "أحمد وجيه" عرض مقطع مرئي على موقع (اليوتيوب) يسئ فيه إلى الوسط الفني والفنانين وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم (أصحاب ولا أعز).

وذكر البلاغ أن المتهم أسند عبارات تتضمن سب للمجني عليها وقذف لها وللوسط الفني ونشر هذا المقطع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع اليوتيوب عبر القناة الخاصة بالمشكو في حقه.

وبعد تداول الجلسات بالمحكمة أصدرت المحكمة الإقتصادية، حكمًا بحبس المتهم شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف للفنانة "مني زكي" بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" حيث قام باحتقار الفنانة والإساءة إليها والطعن في شرفها عمدًا عبر فيديو بثه على قناته الخاصة بموقع يوتيوب.