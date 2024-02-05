الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد الخطيب: معرض الكتاب يؤكد ريادة ومكانة مصر الثقافية فى الشرق الأوسط

جريدة الدستور

على الراديو 9090.. مدير مكتبة الإسكندرية يُعلن عن جائزة عالمية للعلوم الإنسانية على غرار نوبل..

 

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن جائزة عالمية باسم مكتبة الإسكندرية تقدم سنويًا للأعمال الثقافية والإنسانية بمختلف العلوم على غرار جائزة نوبل. 
وقال زايد في حوار مع برنامج "رسالة وطن" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة علي الراديو 9090 ، إن الجائزة العالمية السنوية التي سيتم الإعلان عنها رسميًا باسم المكتبة ستكون مع 3 جوائز أخري تطلقها مكتبة الإسكندرية من بينها، جائزة للقراءة سنويًا لدعم المشروع القومي للقراءة، إضافة إلى جائزة للأطفال عن الإبداع والابتكار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجائزة أخري عن الشعر.
وقال د. زايد إن جناح مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حقق أعلى مستوى في المبيعات على مدار الـ5 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الكتب كبير جدًا من الأشقاء العرب والمصريين، مشيرًا إلى أن كتب المكتبة من نوعية خاصة.
وقال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن الإقبال الكبير على معرض الكتاب يِؤكد ريادة ومكانة مصر الثقافية في الشرق الأوسط ولا يجب فقد الثقة في بلادنا حتى مع وجود التحديات، فالإنسان المصري مرتبط بثقافته وأرضه أكثر من أي شعب آخر. 
وأضاف أن هناك حضورًا كبيرًا وتفاعلًا في الندوات الثقافية لأول مرة في هذه الدورة والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأن ما يحدث في معرض الكتاب يمحو كل ما قال وما تردد عن أن الشباب المصري لا يقرأ كثيرًا، أو ليس مثقفًا، بل يؤكد أن هناك وعيًا حقيقيًا لدى الشباب والأسرة المصرية بأهمية القراءة والكتاب.

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟