أحمد الخطيب: معرض الكتاب يؤكد ريادة ومكانة مصر الثقافية فى الشرق الأوسط

على الراديو 9090.. مدير مكتبة الإسكندرية يُعلن عن جائزة عالمية للعلوم الإنسانية على غرار نوبل..

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن جائزة عالمية باسم مكتبة الإسكندرية تقدم سنويًا للأعمال الثقافية والإنسانية بمختلف العلوم على غرار جائزة نوبل.

وقال زايد في حوار مع برنامج "رسالة وطن" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة علي الراديو 9090 ، إن الجائزة العالمية السنوية التي سيتم الإعلان عنها رسميًا باسم المكتبة ستكون مع 3 جوائز أخري تطلقها مكتبة الإسكندرية من بينها، جائزة للقراءة سنويًا لدعم المشروع القومي للقراءة، إضافة إلى جائزة للأطفال عن الإبداع والابتكار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجائزة أخري عن الشعر.

وقال د. زايد إن جناح مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حقق أعلى مستوى في المبيعات على مدار الـ5 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الكتب كبير جدًا من الأشقاء العرب والمصريين، مشيرًا إلى أن كتب المكتبة من نوعية خاصة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن الإقبال الكبير على معرض الكتاب يِؤكد ريادة ومكانة مصر الثقافية في الشرق الأوسط ولا يجب فقد الثقة في بلادنا حتى مع وجود التحديات، فالإنسان المصري مرتبط بثقافته وأرضه أكثر من أي شعب آخر.

وأضاف أن هناك حضورًا كبيرًا وتفاعلًا في الندوات الثقافية لأول مرة في هذه الدورة والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأن ما يحدث في معرض الكتاب يمحو كل ما قال وما تردد عن أن الشباب المصري لا يقرأ كثيرًا، أو ليس مثقفًا، بل يؤكد أن هناك وعيًا حقيقيًا لدى الشباب والأسرة المصرية بأهمية القراءة والكتاب.