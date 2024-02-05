الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جريدة الدستور

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة فى إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أركان حرب محمد عزالدين جحوش، قائد قوات حرس الحدود تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التى تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدى بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.
ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول  محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال حرس الحدود، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته.
حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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