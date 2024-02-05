الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام" بمحافظة الغربية، التي تستهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة؛ لمجابهة فصل الشتاء تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في الغربية برعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد أن بند سلال الإطعام تشمل 3 فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جرامات بـ350 جنيهًا وتحتوى على (2 كيلو أرز– 2 كيلو مكرونة– كيلو سكر– نصف كيلو فول– كيلو عدس– علبة سمنة كيلو و650 جرامًا- علبة صلصة 300 جرام– باكو شاى¼ كيلو– 2 كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جرامًا بـ460 جنيهًا وتحتوى على (2 كيلو أرز– 2 كيلو مكرونة– 2 كيلو سكر– كيلو فول–  كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450 جرامًا– علبة صلصة 300 جرام– باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جرامًا بـ750 جنيهًا وتحتوى على (5 كيلو أرز- 5 كيلو مكرونة- 5 كيلو سكر- كيلو فول- كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450 جرامًا- ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 300 جرام).

وأضاف أنه تم تقسيم سلال الإطعام لـ3 فئات وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كل احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

جمعية الأورمان ستر ودفا وإطعام محافظة الغربية فصل الشتاء التضامن الاجتماعي بالغربية والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني

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