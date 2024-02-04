الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تواصل الإعداد والتدريب لسفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات اليوم الثاني لتدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي أطلقتها محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين

وأشار محافظ الغربية، إلى أن اليوم الثاني من التدريب والذي تم عقدة بديوان عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي استهدف فئة الرائدات من (التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية مؤكدا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز بالمحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

فعاليات اليوم الثاني لتدريب سفراء التوعية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حملة توعوية بأهداف المشروع القوم والجمعيات الأهلية الكبرى والنقابات وأطباء النساء إعاقة الحركة المرورية

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