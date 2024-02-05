الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد منظمة خريجي الأزهر بالغربية يُشارك في مؤتمر "الدراسات الإسلامية" بأسوان

من الحدث
من الحدث

شارك وفد قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف  فرع الغربية، في فعاليات المؤتمر الذي أقامته كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان تحت عنوان"دور الأزهر الشريف في حماية المقدسات الإسلامية عبر العصور" برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وبحضور المنظمة العالمية لخريجي الازهر بالغربية برئاسة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر بالغربية، وأعضاء القافلة 

 

وتحدث الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية في الجلسة الافتتاحية موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر للدعوة الكريمة لأعضاء القافلة والمشاركة الفاعلة في فعاليات المؤتمر مثمنًا جهود الأزهرالشريف وعلمائه في الحفاظ على مقدسات الأمة وعلوم الشريعة ووسطية الدعوة المستنيرة، ودور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر الفكر المعتدل والحفاظ على استقرار الأمة والوسطية في شتى مناحي الحياة.

وأشار الى الجهود الدعوية لفرع خريجى الأزهر بالغربية من خلال خطة العمل على مدار العام والقوافل المستمرة التي تستهدف كافة الفئات العمرية والبيئات المحلية لنشر صحيح الدين وعلاج كافة السلبيات المجتمعية وفق رؤية أزهرية مستنيرة ومعتدلة.

 

وأكدت الدكتورة بديعة الطملاوي استاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية حول وثيقة الأخوة الإنسانية والدور المحوري للأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ من أجل توقيعها وخروجها للإنسانية فكانت مبادرة غير مسبوقة في مجال التسامح والتعايش السلمي والأخوة بين كافة البشر وتعزيز قيم التآخي الإنساني، وتتصدي  لموروثات خاطئة وتصادم أفكار وسلوكيات قد تؤدي إلى العنف والدماء والاضطهاد بين البشر لتحقق حياة مستديم خالية من الحروب والصراعات وتدعو للتواصل بين الأمم والشعوب.

ويذكر أن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر قد اطلق قافلة دعوية إلى محافظة أسوان في إطار جهود خريجى الأزهر الدعوية لنشر الفكر المعتدل والحفاظ على المجتمع 

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف كلية الدراسات الإسلامية دور الأزهر الشريف في حماية المقدسات الإسلامية عبر العصور الحفاظ على مقدسات الأمة وتعزيز قيم التآخي الإنسانى

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