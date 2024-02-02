اليوم.. انقطاع المياه 8 ساعات لأعمال الصيانة بطنطا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة، لمدة 8 ساعات متصلة؛ للقيام بأعمال الصيانة الداخلية بمحطة مياة المرشحة بشارع الجلاء بمدينة طنطا.

وأكد بيان الشركة، أن موعد الانقطاع يبدأ من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت.

وأوضح البيان أن حي ثان بأكمله سيتأثر بانقطاع المياه خلال تلك الفترة، وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمطاحن بتدبير اجتياجاتهم من المياة خلال فترة الانقطاع.