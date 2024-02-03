تحصين 27 ألفًا و500 رأس ماشية ضد "الجلد العقدي" بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة لغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 27 ألفًا و500 رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى محافظة الغربية، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التحفظ على 390 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على 390 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.



وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 390 عبوة.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها