الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: خريجات المرأة تقود سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام محافظة الغربية، بحضور الدكتور شهاب سيف والدكتورة حنان الجندي منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، التهنئة للمتدربات بالتخرج واجتيازهم البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح مقدما الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مثمنا دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

خريجات هذا البرنامج سيكونون خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأشار محافظ  الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، أن خريجات هذا البرنامج سيكونون خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محافظة الغربية مؤكدا على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا المشروع.
 

محافظ الغربية تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

واستمع المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، إلى المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم خلال التدريب والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات المختلفة.

فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود في المحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة التخطيط الغربية

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